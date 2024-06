POL-PPTR: Festnahme nach Diebstahl und Bedrohung im Kaufland Ostallee

Trier (ots) - Zwischen Freitag, 31. Mai, 2 Uhr, und Montag, 3. Juni, 14:20 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter ein Motorrad aus einem Schuppen in der Trierer Maarstraße. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine dunkelgrüne Kawasaki Z1. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290. Rückfragen bitte an: ...

mehr