POL-BO: Tankbetrug: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots) - Die Kripo ermittelt wegen eines Raubdelikts, das sich am Sonntagabend, 18. Mai, in Bochum ereignet hat. Gesucht werden zwei männliche Tatverdächtige. Eine 17-Jährige aus Bochum war gegen 22 Uhr in Höhe der Grundschule an der Straße Auf dem alten Kamp von zwei Männern angesprochen worden, die von ihr Geld forderten. Als sie dies verweigerte, gingen die Täter sie körperlich an. Letztendlich ...

