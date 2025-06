Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall auf dem Supermarkt-Parkplatz - Polizei sucht Beteiligte und Zeugen

Düren (ots)

Am Samstagmittag (14.06.2025) erschien eine 57-jährige Dürenerin auf der Polizeiwache Düren und zeigte eine Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden an, die sich am selben Vormittag auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Rölsdorfer Straße ereignet haben soll.

Nach Angaben der Geschädigten befand sie sich zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr auf dem Parkplatz, nachdem sie dort eingekauft hatte. Als sie ihren Einkaufswagen zurückbringen wollte und an einem dort geparkten Pkw - in Höhe des Hecks - vorbeiging, setzte das Fahrzeug plötzlich zurück. Die Frau versuchte noch auszuweichen, wurde jedoch am linken Bein vom Heck des rückwärtsfahrenden Fahrzeugs erfasst und dabei leicht verletzt.

Um nicht zu stürzen, stützte sie sich mit einer Hand am Fahrzeug ab und hielt sich mit der anderen Hand am Einkaufswagen fest. Nach dem Zusammenstoß habe der Pkw kurz angehalten, und es sei zu Blickkontakt mit der Fahrerin gekommen - eine Kommunikation fand jedoch nicht statt. Die Fahrzeugführerin fuhr kurz darauf vom Parkplatz und verließ die Örtlichkeit über den Kreisverkehr Rölsdorfer Straße / Renkerstraße in unbekannte Richtung.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pkw handeln. Die Fahrzeugführerin wird wie folgt beschrieben:

- weiblich - ca. 20-35 Jahre alt - längere, hellbraune Haare

Die Polizei bittet die bislang unbekannte Fahrzeugführerin dringend, sich zur Klärung des Sachverhalts zu melden. Ebenso werden Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die gesuchte Person oder das Fahrzeug geben können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0oder über die bei der Polizei Düren zu melden.

