Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Staatsschutz ermittelt nach Farbschmierereien

Groß-Umstadt (ots)

Nach Sachbeschädigungen an einem Wingertshäuschen im Stadtteil Klein-Umstadt hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Gegen 13.30 Uhr am Mittwoch (2.7.) wurden die Schmierereien im Bereich der Weinbergstraße entdeckt und in der Folge die Polizei informiert. Bei den Motiven handelte es sich unter anderem um ein Hakenkreuz, weshalb der Staatsschutz jetzt ermittelt. Wem sind in diesem Zusammenhang verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

