Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck

Lkr. TUT) - Southside Festival 2025 - Polizei zieht positive Bilanz

Neuhausen ob Eck / Lkr. TUT (ots)

Das diesjährige Southside Festival ist aus polizeilicher Sicht positiv verlaufen. Bei ausgelassener Stimmung und weitestgehend friedlichem Verhalten der Besucherinnen und Besucher zieht die Polizei eine positive Bilanz des Veranstaltungswochenendes.

Trotz mehrerer zehntausend Gäste, die zwischen dem 19. und 22. Juni 2025 nach Neuhausen ob Eck gereist waren, verzeichnete die Polizei insgesamt lediglich 67 strafrechtlich relevante Sachverhalte. Diese bewegten sich - wie in den Vorjahren - vor allem im Bereich von Diebstählen, Erschleichen von Leistungen (ohne Ticket auf dem Festival) sowie vereinzelten Körperverletzungsdelikten. "Im Verhältnis zur großen Besucherzahl ist das eine sehr niedrige Zahl, die das insgesamt friedliche und rücksichtsvolle Miteinander auf dem Festivalgelände widerspiegelt", so Einsatzleiter Stephan Stitzenberger vom Polizeipräsidium Konstanz. Die jahrelange und enge Zusammenarbeit mit den Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie dem Veranstalter habe maßgeblich zum reibungslosen Einsatzerfolg beigetragen, so Polizeioberrat Stitzenberger.

Auch die An- und Abreise verlief ohne größere Zwischenfälle.

