Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz des Möbel Stumpp - Polizei sucht Zeugen (21.06.2025)

Stockach (ots)

Am Samstagmittag hat sich auf dem Parkplatz des Möbel Stumpp in der Radolfzeller Straße ein Unfall ereignet, bei dem der Verursacher lediglich einen Zettel hinterlassen hat und anschließend davongefahren ist. Gegen 13.45 Uhr touchierte ein schwarzer Mercedes GLC mit Schweizer Kennzeichen einen dort abgestellten weißen BMW beim Rückwärtsausparken an der Heckstoßstange. Statt auf den Besitzer des Wagens zu warten oder die Polizei zu verständigen, klemmte der Verursacher nur einen Zettel hinter die Windschutzscheibe des BMW und fuhr davon.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Revier Stockach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell