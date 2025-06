Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, K6100, Lkr. Konstanz) Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro bei Auffahrunfall (22.06.2025)

Radolfzell, K6100 (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Sonntagnachmittag zwischen Liggeringen und Bodman ereignet hat. Ein 44-Jähriger war mit einem Dacia Duster auf der Kreisstraße 6100 von Liggeringen in Richtung Bodman unterwegs. An der Einmündung zur K6101 bemerkte er zu spät, dass eine vor ihm fahrende 52-Jährige mit einem Opel Astra verkehrsbedingt bremste und prallte in das Heck des Wagens. Durch die Kollision erlitt der 65 Jahre alte Beifahrer des Opel Verletzungen. An den beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.

