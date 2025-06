Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unbekannter schlägt Mädchen in den Rücken (21.06.2025)

Engen (ots)

Am Samstagabend hat ein Unbekannter ein Mädchen im Stadtgarten in der Seestraße angegriffen und dabei leicht verletzt. Gegen 20.30 Uhr hielt sich das 11 Jahre alte Kind im Bereich der Ziegen auf. Während das Mädchen eine Katze streichelte kam ein unbekannter Mann hinzu und schlug ihr unvermittelt mit der Faust in den Rücken. Als der Vater dazwischen ging, entfernte sich der Unbekannte in Richtung Stadtmitte.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9409-0 beim Polizeiposten Engen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell