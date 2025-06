Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf Parkplatz eines Restaurants in der "Leimdölle" - grauen Audi RS3 angefahren und geflüchtet (21.06.2025)

Singen (ots)

Am Samstagabend hat sich auf dem Parkplatz eines Restaurants in der "Leimdölle" eine Unfallflucht ereignet. Im Zeitraum zwischen 18.15 Uhr und 19 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren oder Parken einen auf dem Parkplatz der "Schanzen-Stube" abgestellten grauen Audi RS3 und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Ohne den Unfall anzuzeigen, fuhr er anschließend jedoch einfach davon.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell