POL-E: Essen: 27-Jähriger mit Schusswaffe bedroht Passanten

Essen (ots) - 45355 E.-Borbeck-Mitte: Am 16. Januar dieses Jahres gegen 9:45 Uhr betrat der Unbekannte den Verkaufsraum des Optikers an der Marktstraße, sah sich um und steckte mehrere Brillen in seine Tasche. Als eine Mitarbeiterin dies bemerkte, sprach sie den Mann an. Daraufhin kam es zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung, woraufhin der Tatverdächtige aus ...

