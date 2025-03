Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Kißlegg

Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Vier Fahrzeuginsassen sind am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Friedrich-List-Straße verletzt worden. Der 22 Jahre alte Fahrer eines VW kam in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache von der Straße ab. Er prallte mit seinem Pkw gegen eine Straßenlaterne. Der Wagen wurde im Anschluss zurück auf die Straße geschleudert. Der Fahrer sowie drei 28, 40 und 37 Jahre alte Mitfahrer erlitten bei der Kollision leichte bis mittelschwere Verletzungen. Sie wurden zur medizinischen Behandlung von Rettungsdiensten in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am VW, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr war zur Beseitigung der auslaufenden Betriebsstoffe an der Unfallstelle ebenfalls im Einsatz.

Bad Wurzach

Sachbeschädigungen im Stadtgebiet

Im Laufe der vergangenen Woche haben Vandalen verschiedene gemeinnützige Einrichtungen im Stadtgebiet beschädigt. Unter anderem wurde die Türen an beiden Toilettenhäuschen am Freizeitplatz Schurhütte in der Straße "Hoher Rain" eingetreten. Mehrere Lampen einer Bushaltestelle in der Kirchbühlstraße wurden demoliert. Am vergangenen Wochenende wurden außerdem das Naturschutzzentrum und das Musikpavillon mit Farbe besprüht. Die Täter malten mehrere Hakenkreuze auf die Gebäude. Der entstandene Schaden, der der Stadt durch die Taten entstanden ist, liegt insgesamt im vierstelligen Bereich. Ob in allen Fällen dieselben Täter für die Vorkommnisse verantwortlich zeichnen, klärt aktuell der Polizeiposten Bad Wurzach. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 bei der Polizei zu melden.

Bad Waldsee

Roller gestohlen

Einen schwarzen E-Scooter hat ein Dieb zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in der Robert-Koch-Straße gestohlen. Das Elektrofahrzeug war mittels Schloss gesichert an einem Fahrradständer vor einem Vereinsheim abgestellt. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen des Diebstahls, Hinweise werden unter Tel. 07524/4043-0 erbeten.

Ravensburg

Zigarettenautomat angegangen

In der Zeit zwischen vergangenen Dienstag und Mittwoch haben Unbekannte versucht, einen Zigarettenautomaten in der Bleicherstraße aufzubrechen. Die Täter verursachten an dem Automaten durch Aufhebeln einen Schaden von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Ravensburg

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ohne sich um einen verursachten Verkehrsunfall zu kümmern, ist ein Autofahrer am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der B 30 bei Untereschach nach einer Kollision mit einem anderen Autofahrer davongefahren. Der Flüchtige war vermutlich mit einem Hyundai i10 von Tettnang nach Ravensburg unterwegs, als er zu weit auf die Gegenspur geriet und dort mit dem Außenspiegel des entgegenkommenden VW Touran zusammenstieß. An dem VW entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Lenker geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden, das nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Ravensburg

Radfahrer von Pkw-Lenker angefahren

Mehrere Verletzungen hat ein 58 Jahre alter Radfahrer davongetragen, der am Montagnachmittag von einem Pkw-Fahrer erfasst wurde. Der Radfahrer war auf der Jahnstraße von der Innenstadt in Richtung Weißenau unterwegs, als der 83 Jahre alte Renault-Lenker, der in selber Richtung unterwegs war, ihn beim rechts abbiegen in die Robert-Bosch-Straße übersah und mit ihm kollidierte. Der E-Bike-Fahrer wurde insgesamt leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand bei dem Zusammenstoß kein nennenswerter Schaden.

Wangen

Rehen ausgewichen - Autofahrer verunfallt

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer erlitten, der am Montag gegen 22.45 Uhr von der Kreisstraße 8004 abkam und gegen einen Zaun prallte. Der 33 Jahre alte Citroen-Fahrer war von Neuravensburg nach Untermooweiler unterwegs, als auf der Straße vor ihm wohl zwei Rehe auftauchten. Er wich den Tieren aus, kam von der Straße ab und stieß mit seinem Wagen gegen die Umzäunung. Dabei entstand an seinem Pkw wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Er selbst wurde mit leichteren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Wangen

Polizei sucht Zeugen

Nach einer Trunkenheitsfahrt am vergangenen Freitag auf der A 96 auf Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg (wir berichteten) sucht die Polizei Zeugen. Die Verkehrspolizei bittet Autofahrer, denen der im Grünstreifen geparkte Audi Q5 bereits vor 4 Uhr aufgefallen ist oder die den Wagen fahrend gesehen haben, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Isny

Zeugen nach Angriff in Wohnung gesucht

Wegen eines gefährlichen Körperverletzungsdelikts ermittelt die Polizei nach einem Vorfall am frühen Montagmorgen in der Eberzstraße. Ein bislang unbekannter maskierter Mann brach nach bisherigen Ermittlungen in ein Mehrfamilienhaus ein und bedrohte einen 47 Jahre alten Bewohner. Er schlug um etwa 2 Uhr gegen dessen Wohnungstür und gelangte letztlich in dessen Wohnung. Dort schlug er dem 47-Jährigen mit einem Brecheisen auf den Kopf. Beim darauf entstehenden Gerangel zwischen den beiden Männern würgte der Vermummte seinen Kontrahenten wohl mehrmals, ließ dann aber von ihm ab. Nachdem er dem 47-Jährigen mehrmals drohte, verließ er die Wohnung. Der Angreifer trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine Haube und Stiefel. Er soll etwa 175 cm groß und korpulent gewesen sein. Außerdem habe er hochdeutsch und mit hoher Stimme gesprochen. Der Polizeiposten Isny, der die Ermittlungen leitet, bittet Personen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07562/97655-0 zu melden.

