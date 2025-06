Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Sexuelle Belästigung - Unbekannter greift 49-Jährige auf dem Randweg an - Polizei sucht Zeugen (21.06.2025)

Singen (ots)

Am Samstagabend ist eine Frau von einem unbekannten Mann auf dem Randweg angegriffen und sexuell belästigt worden. Gegen 20 Uhr lief die 49-Jährige auf dem Randweg in Richtung Kaufland, als plötzlich ein von hinten kommender Radfahrer neben ihr anhielt und sie ins Gebüsch stieß. Dort belästigte er sie und schlug ihr mehrfach auf den Po. Nachdem die Frau daraufhin laut schrie, ließ der Unbekannte von ihr ab und flüchtete mit seinem Fahrrad über die Georg-Fischer-Straße in Richtung Gottmadingen.

Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 165-170 Zentimeter groß, ungefähr 20-25 Jahre alt, bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, einem weißen T-Shirt und einer Mütze.

Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

