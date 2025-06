Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchte Straftäter verhaftet

Großschönau + Zittau (ots)

30.+ 31.05.2025 | Großschönau + Zittau

Im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen verhafteten Bundespolizisten am vergangenen Wochenende im Grenzgebiet des Dreiländerecks zu Polen und Tschechien zwei gesuchte Straftäter.

Am 30. Mai 2025 wurde um 21:15 Uhr in Großschönau ein 34-jähriger Tscheche kontrolliert, welcher von der Staatsanwaltschaft Görlitz wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wurde. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2.271,89 Euro inklusive Kosten nicht zahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 85-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am 31. Mai 2025 wurde um 08:25 Uhr auf der Friedensstraße in Zittau ein 44-jähriger Tscheche einer Kontrolle unterzogen. Auch er wurde wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht, diesmal allerdings von der Staatsanwaltschaft Coburg. Da er nicht in der Lage war, die geforderte Geldstrafe in Höhe von 4.286,00 Euro zu zahlen, wurde er für 60 Tage in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

