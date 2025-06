Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei stoppt 15 unerlaubt Eingereiste

Ostritz + Ebersbach (ots)

31.05.2025 | 20:15 Uhr | Ostritz 01.06.2025 | 00:30 Uhr | Ebersbach 02.06.2025 | 01:20 Uhr | Ebersbach

Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende im Grenzgebiet des Dreiländerecks zu Polen und Tschechien 15 Migranten aufgegriffen, die zuvor die Grenze ohne erforderliche Reisedokumente überschritten haben.

Am 31. Mai 2025 kontrollierten die Beamten in Ostritz um 20:15 Uhr fünf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren aus Somalia. Am 1. Juni 2025 war es in Ebersbach um 00:30 Uhr eine palästinensische Familie. Hierbei handelte es sich um den 38-jährigen Familienvater, die 36-jährige Mutter sowie zwei sieben und 15 Jahre alte Jungs und fünf Mädchen im Alter zwischen 11 und 19 Jahren. Die Familie war von einem unbekannten Schleuser von Prag zur Grenze gebracht worden. Am 2. Juni 2025 hat ein 31-jähriger Ukrainer mit seinem PKW um 01:20 Uhr eine 30-jährige Landsmännin ohne Visum über den Grenzübergang Ebersbach - Jirikov nach Deutschland gebracht. Einsatzkräfte des Deutsch-Tschechischen Fahndungsteams stoppte die Beiden in Ebersbach.

Gegen alle Migranten wurden Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einreise und wegen des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet. Die Somalis sind nicht volljährig und wurden an eine Einrichtung des Jugendamtes übergeben. Die Familie aus Palästina hat bereits in einem anderen europäischen Land einen Asylantrag gestellt. Die Ausländerbehörde prüft die Abschiebung nach dort. Die Ukrainerin wurde in die Tschechische Republik zurückgewiesen. Ihr Fahrer muss sich wegen der Beihilfe zur unerlaubten Einreise verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell