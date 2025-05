Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Verstärkte Grenzkontrollen: Waffen beschlagnahmt

Zittau + Sohland / Spree (ots)

28.+29.05.2025 | Zittau + Sohland / Spree

Die Bundespolizei hat im Rahmen ihrer verstärkten Grenzkontrollen an der polnischen und an der tschechischen Grenze mehrere Gegenstände aus dem Verkehr gezogen, die unter das Waffengesetz fallen.

Am 28. Mai 2025 waren es jeweils ein verbotenes Einhandmesser am polnischen Grenzübergang Zittau Friedensstraße, das ein 24-jähriger Tscheche dabeihatte, sowie am tschechischen Grenzübergang Sohland - Rozany von einem 41-jährigen Deutschen mitgeführt. Am 29. Mai 2025 stoppten die Beamten wieder am Zittauer Grenzübergang in der Friedensstraße einen 56 Jahre alten Tschechen mit einem im PKW griffbereit liegenden Teleskopschlagstock.

Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt und Anzeigen geschrieben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell