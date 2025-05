BPOLI EBB: Gesuchten Straftäter gefasst

Neugersdorf (ots) - Bundespolizisten kontrollierten am 21. Mai 2025 um 07:30 Uhr in Neugersdorf einen tschechischen PKW. Insasse war unter anderem ein 45- jähriger Tscheche. Mit den Dokumenten des Mannes war alles in Ordnung, jedoch fanden die Polizisten bei genauerer Nachschau in seiner Bauchtasche einen Schlagring. Da er diesen nicht besitzen darf, lag ein Verstoß gegen das Waffengesetz vor. Der Schlagring wurde ...

