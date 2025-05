BPOLI EBB: Berauschter Autofahrer hatte keinen Führerschein

Zittau, Neugersdorf (ots) - Im Rahmen verstärkter Grenzkontrollen stellten Bundespolizisten am 23. und 25. Mai 2025 die unerlaubten Einreisen eines Kolumbianers und eines Libanesen fest. Am 23. Mai 2025 gegen 15:50 Uhr wurde auf der S 148 in Neugersdorf ein polnischer Kleintransporter kontrolliert. Beifahrer war ein 43-jähriger Libanese welcher sich nur mit einem abgelaufenen libanesischen Reisepass und einem ...

mehr