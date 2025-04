POL-SI: Mehrere Sachbeschädigungen und Diebstahl einer Fahne in Bad Berleburg - #polsiwi

Siegen (ots) - Die Polizei hat am Mittwoch (02.04.2025) mit starken Kräften nach dem 56-Jährigen gesucht, der seit Dienstagnachmittag vermisst wird. Unter anderem kam dabei auch ein Mantrailer zum Einsatz, der die Einsatzkräfte in die Birlenbacher Straße in Geisweid führte. Dort verlor sich trotz intensiver Suchmaßnahmen die Spur. Schon am Dienstagabend waren ein ...

