LPI-NDH: Ladung verloren

Brehme (ots) - Am Sonntag drangen Unbekannte zwischen 2 Uhr und 14.30 Uhr gewaltsam in ein Vereinsheim in der Wildunger Straße ein. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten schließlich Bargeld und einen Laptop im Gesamtwert eines geringen vierstelligen Bereiches. An dem Vereinsheim entstand ein Sachschaden von etwa 900 Euro. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, ...

mehr