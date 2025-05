BPOLI EBB: Drogen im Zug gefunden

Zittau + Sohland / Spree (ots) - 28.+29.05.2025 | Zittau + Sohland / Spree Die Bundespolizei hat im Rahmen ihrer verstärkten Grenzkontrollen an der polnischen und an der tschechischen Grenze mehrere Gegenstände aus dem Verkehr gezogen, die unter das Waffengesetz fallen. Am 28. Mai 2025 waren es jeweils ein verbotenes Einhandmesser am polnischen Grenzübergang Zittau ...

mehr