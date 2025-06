Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Verstärkte Grenzkontrollen: Waffen beschlagnahmt

Ebersbach + Sohland (ots)

30.05.2025 | 10:50 Uhr | Ebersbach 31.05.2025 | 23:15 Uhr | Sohland / Spree

Die Bundespolizei hat am Wochenende im Rahmen ihrer verstärkten Grenzkontrollen zweimal verbotene Waffen beschlagnahmt. Am 30. Mai 2025 hatte ein 40-jähriger bulgarischer Fußgänger um 10:50 Uhr eine verbotene Schreckschusspistole in seinem Rucksack dabei, als er aus Tschechien kommend einreiste. Am Folgetag hatte um 23:15 Uhr am Sohländer Grenzübergang ein 26 Jahre alter tschechischer Taxifahrer ein verbotenes Pfefferspray dabei. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und Anzeigen geschrieben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell