Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbruch in Supermarkt.

Lippe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (12.08.2025) gegen 3.50 Uhr sind bislang Unbekannte in den Netto-Markt in der Schötmarschen Straße eingestiegen, der gerade umgebaut wird. Über eine Baustelle im Dachbereich verschafften sich die Einbrecher Zutritt zum Supermarkt. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht abschließend fest. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

  • 13.08.2025 – 10:39

    POL-LIP: Lage-Hörste. Einfamilienhaus von Einbrechern durchsucht.

    Lippe (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Straße Massiek war am Dienstag (12.08.2025) zwischen 9 und 18 Uhr das Ziel von Einbrechern. Sie beschädigten eine Tür, um sich gewaltsam Zugang zum Haus zu verschaffen, das sie nach Beute durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugen, denen in der Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 14:07

    POL-LIP: Detmold. Verdacht des schweren Bandendiebstahls: Drei junge Tatverdächtige ermittelt.

    Lippe (ots) - Am Freitag (08.08.2025) gegen kurz nach Mitternacht versuchten drei Personen einen geparkten PKW in der Straße Rötkersiek aufzubrechen. Zeugen bemerkten die Tat und machten auf sich aufmerksam, so dass die Drei von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stellten die Einsatzkräfte die drei Tatverdächtigen ...

    mehr
