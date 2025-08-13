Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbruch in Supermarkt.

Lippe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (12.08.2025) gegen 3.50 Uhr sind bislang Unbekannte in den Netto-Markt in der Schötmarschen Straße eingestiegen, der gerade umgebaut wird. Über eine Baustelle im Dachbereich verschafften sich die Einbrecher Zutritt zum Supermarkt. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht abschließend fest. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (05231) 6090 zu melden.

