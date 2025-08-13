Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hörste. Einfamilienhaus von Einbrechern durchsucht.

Lippe (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Straße Massiek war am Dienstag (12.08.2025) zwischen 9 und 18 Uhr das Ziel von Einbrechern. Sie beschädigten eine Tür, um sich gewaltsam Zugang zum Haus zu verschaffen, das sie nach Beute durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugen, denen in der Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden ihre Hinweise bitte telefonisch unter (05231) 6090 dem Kriminalkommissariat 2.

