POL-BI: Rollerfahrer will nicht anhalten

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am Mittwochnachmittag, 02.04.2025, fiel Streifenbeamten an der Kreuzung Wilbrandstraße und Oldentruper Straße ein Motorroller ohne Versicherungskennzeichen mit zwei Jugendlichen ohne Helm auf. Den 15-jährigen Fahrer konnten sie schließlich nach einer Fahrt durch mehrere Straßen und einen Grünstreifen kontrollieren.

Als die Polizisten dem Jugendlichen gegen 16:25 Uhr Zeichen zum Anhalten gaben, beschleunigte er mit dem 45 km/h Roller der Marke Rex und fuhr in Richtung der Fritz-Reuter-Straße. Auf einem kleinen Zwischenweg ließ er seinen Beifahrer bei Schrittgeschwindigkeit absteigen. Der 15-Jährige setzte seine Fahrt über den Hartlager Weg, die Haspelstraße, Kleine Howe bis in den Grünstreifen An der Walkenmühle fort.

Am Ende des Parks überquerte er die Huberstraße in Richtung Ravensberger Straße. Dabei benutzte er den Gehweg, wo Fahrgäste an einer Haltestelle einen Bus verließen. Diese mussten zur Seite gehen, um nicht angefahren zu werden.

Der Streifenwagen konnte dem Roller an der Ravensberger Straße und Mühlenstraße wegen Absperrpfosten nicht direkt folgen. Anderen Polizisten teilte ein Anwohner mit, dass der Roller von der Helmholzstraße in die Ravensberger Straße gefahren sei. An einem Wohnhaus entdeckten die Beamten zunächst das liegende Kleinkraftrad und schließlich in einem Kellerabgang den 15-jährigen Fahrer.

Den nicht versicherten Roller ließen die Polizisten durch ein Abschleppfahrzeug sicherstellen. Vor Ort ließ sich nicht klären, wem der Roller gehört. Bei dem 15-Jährigen, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, entdeckten sie einige Tütchen mit Betäubungsmitteln. Wegen des Verdachts, der Jugendliche könnte unter Drogeneinfluss gefahren sein, wurde ihm in einem Bielefelder Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

