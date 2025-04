Polizei Bielefeld

POL-BI: Vom Alarm verschreckt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Ein bisher unbekannter Täter versuchte in der Nacht auf Donnerstag, 03.04.2025, in eine Spielhalle an der Beckhausstraße einzubrechen und wurde von der Alarmanlage überrascht.

Der Täter verschaffte sich gegen 02:40 Uhr über die Eingangstür gewaltsam Zugang zu dem Gebäude, zwischen der Brüggemannstraße und der Schildescher Straße. Dann löste die Alarmanlage aus, woraufhin der Mann sein Vorhaben abbrach und flüchtete.

Auf Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, dass der Mann schwarz gekleidet war und eine Stirnlampe trug. Außerdem hatte er eine Umhängetasche mit einem reflektierenden "G" dabei.

Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

