Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kontrollen an Haltepunkten und im Hauptbahnhof: Die Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl.

Dortmund (ots)

m Wochenende kontrollierten Bundespolizisten den Dortmunder Hauptbahnhof und mehrere Haltepunkte im Stadtgebiet. Dabei wurden mehrere Fahndungsausschreibungen bekannt. Ein Haftbefehl wurde direkt vollstreckt.

Gegen 18:05 Uhr trafen die Einsatzkräfte im Hauptbahnhof auf einen 25-Jährigen und überprüften ihn. Ein Abgleich seiner Daten mit den polizeilichen Systemen ergab zwei Fahndungsausschreibungen. Die Staatsanwaltschaft Dortmund ließ wegen Erschleichens von Leistungen nach dem Aufenthaltsort des Wohnungslosen suchen. Zudem hatte das Amtsgericht Dortmund einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Deutschen erlassen. Er war einer Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben. Der Polizeibekannte hatte zuvor mehrmals Mitarbeiter des Ordnungsamtes, der Polizei und der Bundespolizei beleidigt, bedroht und auch gegen deren Amtshandlungen Widerstand geleistet. Die Streife nahm den Mann vor Ort fest und brachte ihn in Polizeigewahrsam. Von dort wird er einem zuständigen Richter vorgeführt.

Am frühen Morgen des 31. Mai, gegen 02:00 Uhr, traf die Bundespolizei einen 28-Jährigen am Haltepunkt Dortmund Huckarde an. Zur Kontrolle händigte der aus Tettau stammende Mann seinen Personalausweis aus. Ein Abgleich seiner Daten mit den polizeilichen Systemen zeigte eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Cottbus. Das Amtsgericht Senftenberg hatte im April 2021 die Strafvollstreckung mittels Vermögensabschöpfung in Höhe von 42.500 Euro aufgrund von Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz erlassen. Da bei dem Verurteilten keine Barmittel oder Wertgegenstände gefunden wurden, konnte er seinen Weg fortsetzen. Die Beamten fertigten einen Bericht an die Staatsanwaltschaft an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell