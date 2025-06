Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann zeigt sich nackt am Haltepunkt Essen-West - Die Bundespolizei ermittelt

Essen (ots)

Am Abend des 31. Mai entblößte sich ein Mann gegenüber einer jungen Frau, zeigte sich nackt und fasste sich an sein erigiertes Glied. Diese alarmierte die Bundespolizei. Die Einsatzkräfte stellten den Tatverdächtigen, bevor er sich entfernen konnte.

Gegen 21:45 Uhr meldete sich die 18-Jährige telefonisch bei der Bundespolizei in Essen und bat die Beamten um Hilfe. Eine Streife wurde umgehend zum Haltepunkt geschickt, wo die deutsche Staatsbürgerin auf sich aufmerksam machte.

Die Essenerin zeigte den Beamten ein von ihr gefertigtes Video auf ihrem Smartphone. Darauf waren die zuvor beschriebenen Handlungen und der Tatverdächtige genau zu erkennen. Der Mann konnte unmittelbar vor dem Ausgang des Haltepunktes angetroffen werden. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich der Beschuldigte nicht weiter und machte auch keine Angaben zu seinen Personalien. Aufgrund dessen führten ihn die Einsatzkräfte zur Wache am Essener Hauptbahnhof. Ein dort durchgeführter Fingerabdruckscan ergab keine Treffer in den polizeilichen Systemen. Auf erneute Nachfrage gab der 44-Jährige schließlich seine Daten an. Die Polizei fertigte Fotos an und nahm Fingerabdrücke des Wohnungslosen ab, da diese in den polizeilichen Systemen nicht verzeichnet waren. Nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Behandlung konnte er die Wache der Bundespolizei wieder verlassen.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell