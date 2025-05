Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Geldstrafe nicht bezahlt - Bundespolizei verhaftet Paderborner

Paderborn (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben in der Nacht zum Freitag (30. Mai) am Hauptbahnhof einen Haftbefehl gegen einen 30-Jährigen vollstreckt. Das Amtsgericht Paderborn hatte den Deutschen 2021 wegen Sachbeschädigung in fünf Fällen zu einer Geldstrafe von 5400 Euro verurteilt. Da er nur rund zwei Drittel der Strafe beglichen hat, wurde jetzt Haftbefehl erlassen. Der Paderborner konnte die nun sofort fälligen 1845 Euro nicht aufbringen, weshalb er verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt Bielefeld eingeliefert wurde. Dort muss er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 41 Tagen verbüßen.

