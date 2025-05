BPOL NRW: Bundespolizei stoppt illegalen Tiertransport von Sittichen

Gelsenkirchen (ots) - Bereits am Mittwoch, dem 28. Mai war zunächst laute Musik der Auslöser für die polizeilichen Maßnahmen, gegen die dann Widerstand geleistet wurde. Dann führten Beleidigungen und Bedrohungen dazu, dass Bundespolizisten tätlich angegriffen und verletzt wurden. Bereits in den Morgenstunden gegen 06:30 Uhr bat ein Bürger die Bundespolizei am ...

mehr