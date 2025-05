Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl bei einem 35-Jährigen auf der Autobahn 3

Kleve - Emmerich (ots)

Am Mittwochmittag, 28. Mai 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrolle auf der Autobahn 3 am Rastplatz Knauheide einen 35-jährigen Ungarn bei der Einreise aus den Niederlanden. Die Personalienüberprüfung ergab, dass der Reisende mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Urkundenfälschung durch die Staatsanwaltschaft Regensburg gesucht wird. Das Amtsgericht Straubing hat den Mann im Jahr 2023 zu einer Geldstrafe von 110 Tagessätzen zu je 20 Euro verurteilt. Zu vollstrecken waren noch 95 Tage. Durch Zahlung der geforderten Geldstrafe plus Verfahrenskosten in Höhe von 1986 Euro konnte der Reisende die Haftstrafe abwenden und seine Reise fortsetzen.

