Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei bittet um Mithilfe: Öffentlichkeitsfahndung nach Sachbeschädigung am Bahnhof Siegburg

Siegburg (ots)

Mit Beschluss des Amtsgerichts Bonn fahndet die Bundespolizei nach einem bislang unbekannten Mann, der im März 2025 mit einem Schotterstein die Zugzielanzeige am Bahnhof Siegburg/Bonn beschädigt haben soll.

Am Samstag, 01. März 2025, gegen 06:10 Uhr, entnahm der bislang unbekannte Mann im Bahnhof Siegburg einen Schotterstein aus dem Gleisbett und warf am Bahnsteig 3, Abschnitt E diesen mehrfach gegen die Zugzielanzeige. Nach ca. 2 Minuten verließ er den Tatort in Richtung Bahnsteig 1 über die Gleise. Dort lief er zum Bahnsteigende, kletterte über das Schutzgeländer Richtung Busbahnhof und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Nun wird öffentlich mit Bildern nach dem Tatverdächtigen gesucht. Die Lichtbilder aus den Kameraaufzeichnungen können auf der Internetseite der Bundespolizei (www.bundespolizei.de) oder direkt unter nachfolgendem Link abgerufen werden:

https://t1p.de/n55pr

Die Bundespolizei bittet um mediale Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung und fragt:

- Wer kennt diesen Mann? - Wer kann Angaben zu der Person oder ihrem Aufenthalt machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Köln unter 0221/160 93 - 0 sowie unter der kostenlosen Servicehotline 0800 / 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell