Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unruhiger Feiertag - Gleich zwei Mal Angriff auf Bundespolizisten in Köln

Köln (ots)

Am gestrigen Feiertag, 29.Mai 2025, kam es in Köln zu zwei Angriffen auf Bundespolizisten. Während die meisten eingesetzten Polizeibeamten die Angriffe unbeschadet überstanden, musste sich ein Bundespolizist nach Schlägen gegen den Kopf ambulant im Krankenhaus behandeln lassen.

Gegen halb 1 nachts sollte ein 28-jähriger Deutscher im Kölner Hauptbahnhof kontrolliert werden. Bereits bei Ansprache durch die Bundespolizisten verhielt sich der der Angesprochene aggressiv. Er lief ungebremst in die Streife rein und stößt mittels seiner linken Schulter gegen einen Polizeibeamten. Die Bundespolizisten stoppten den Angriff und fixierten den Aggressor an der Wand. Dort konnte dieser sich ebenfalls nicht beruhigen und wehrte sich zunehmend, sodass die Polizisten den Widerstand durch zu Boden bringen brachen. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Dem Deutschen erwarten nun Strafanzeigen aufgrund des tätlichen Angriffs und den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

In den frühen Morgenstunden kam es dann zu einem erneuten Angriff. Im Bahnhof Köln Messe/Deutz wurden die Bundespolizisten hinzugerufen, da sich eine männliche Person auf dem Dach aufhalten sollte. Bei Eintreffen hatte sich dieser in einer Baumkrone am Ottoplatz verschanzt, und bewarf die eingesetzten Polizisten mit Stöcken und Kastanien. Nach mehrmaligen Aufforderungen, dies zu unterlassen und herunterzuklettern, kam der Beschuldigte diesem nach und lief in Folge dessen mit erhobenen Händen auf die Bundespolizisten zu. Diese unterbanden den Angriff und brachten den Beschuldigten zu Boden. Dort leistete er massiven Widerstand und schaffte es, seinen Arm aus dem Griff der Polizisten zu lösen, woraufhin er zwei Mal mit der Faust in das Gesicht eines eingesetzten Bundespolizisten schlug. Dieser musste im Anschluss den Dienst abbrechen und begab sich zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 26-jährigen russischen Staatsangehörigen, der in der Vergangenheit bereits mehrfach in Zusammenhang mit Gewaltdelikten in Erscheinung getreten ist. Seitens der Bundespolizei erwarten den 26-Jährigen nun Strafanzeigen aufgrund des tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

