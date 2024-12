Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Beimerstetten - Erneut Fahrzeuge beschädigt

Vergangene Nacht beschädigten wiederholt Unbekannte zahlreiche Autos bei Ulm.

Ulm (ots)

Nachdem im Ulm und Umgebung in den vergangenen Tagen rund 90 Fahrzeuge mit Bauschaum beschädigt wurden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5927715), kam es in der Nacht auf Mittwoch erneut zu Sachbeschädigen. In Beimerstetten waren die Täter im Bereich des Heuweg unterwegs. Dort sprühten sie an neun Fahrzeugen Bauschaum in den Auspuff. Auch in diesen Fällen brachten die Täter einen Aufkleber mit politischem Inhalt an den Fahrzeugen an. Die Fahrzeuge wurden durch die Täter offensichtlich wahllos in Größe, Alter und Modellen gewählt. Die Polizei Ulm bittet bei ihren Ermittlungen weiterhin um Hinweise von Zeugen unter. Tel. 0731/188-0.

++++

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell