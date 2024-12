Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Montag verwechselte wohl eine Seniorin bei Erbach das Bremspedal mit der Kupplung.

Ulm (ots)

Um 16.50 Uhr fuhren mehrere Fahrzeuge hintereinander auf der L241 von Blaubeuren-Beiningen in Richtung Erbach-Ringingen. Kurz vor Ringingen bremste eine 84-jährige Opel-Fahrerin ohne erkennbaren Grund bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende 38-jährige Fahrer eines VW Multivan gelang es noch rechtzeitig zu bremsen. Ein herannahender 38-jähriger Skoda Fahrer reagierte zu spät und krachte in das Heck des VW. Den schob es dadurch in das Heck des Opels. Durch den Auffahrunfall erlitt der VW-Fahrer leichte Verletzungen. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Gegenüber der Polizei räumte die Seniorin ein, sie habe unbeabsichtigt das Bremspedal mit der Kupplung verwechselt. Die Betroffene wurde deshalb verwarnt.

