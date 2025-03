Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Eine schwerverletze Person nach Gasexplosion in Heinrichsruh (LK Vorpommern-Greifswald)

Am 29.03.2025, gegen 08:15, kam es zu einer Explosion in einem Einfamilienhaus in 17358 Heinrichsruh. Nach derzeitigen Kenntnisstand befanden sich die Hauseigentümer, ein 74-Jähriger und seine 66-jährige Ehefrau gemeinsam in der Häuslichkeit. Vermutlich auf Grund eines technisches Defektes kam es zu einer Gasexplosion, in deren Folge die 66-jährige Frau schwerverletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht wurde. Ihr 74-jähriger Ehemann blieb unverletzt. Durch die Wucht der Explosion wurde die Gebäudestruktur des Einfamilienhauses stark beschädigt. Es ist unbewohnbar und stark einsturzgefährdet. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 450.000 Euro geschätzt. Beim Rettungseinsatz kamen 33 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Torgelow mit insgesamt 6 Rettungsfahrzeugen zum Einsatz. Der Kriminaldauerdienst Anklam hat Ermittlungen zur genauen Explosionsursache aufgenommen und wird dabei von einem Brandurschadenermittler unterstützt. Für den Zeitraum des Rettungseinsatzes kam es zu temporären Verkehrsbehinderung in der Ortsdurchfahrt Heinrichsruh.

