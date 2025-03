POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 70-jähriger Frau aus Tutow (LK V-G)eingestellt

Friedland (ots) - Am 25.03.2025, um 17:33 Uhr wurde dem Polizeirevier Friedland eine starke Rauchentwicklung aus einem leerstehenden Gebäude in 17098 Friedland gemeldet. Durch die sofort eingesetzten Beamten konnte "An der Kleinbahn" ein in voller Ausdehnung brennendes Gebäude festgestellt werden. Neben der Polizei waren insgesamt 72 Kameraden aus den Feuerwehren Friedland, Salow, Brohm, Lübbersdorf, Kotelow, die ...

mehr