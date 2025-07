Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl von Werkzeugen - Individualnummern helfen bei der Zuordnung von Diebesgut

Hagen (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag (22.06.2025) und Montag (30.06.2025) brachen bislang unbekannte Täter einen Transporter in Boele auf und stahlen Handwerker-Maschinen. Der Citroen Jumper wurde von seinem Halter am Sonntag auf einem privaten Grundstück an der Straße "Auf dem Graskamp" abgestellt. Am Montag bemerkte er, dass sein Van an einer Tür beschädigt wurde und Maschinen, darunter ein Akku-Schrauber und ein Stemmhammer, aus dem Fahrzeuginneren fehlen. Der Mann erstattete Anzeige und legte der Polizei die Individualnummern der Geräte vor.

Hinweis der Polizei: Individualnummern können bei der Verbrechensaufklärung helfen! Wird Diebesgut von der Polizei gefunden, so kann anhand der Individualnummern der rechtmäßige Besitzer ermittelt und die Geräte zurückgegeben werden. Dies gilt nicht nur für Handwerker-Maschinen, sondern auch für Handys, Fahrräder und Laptops. Die IMEI von Mobiltelefonen oder die Rahmennummer von Fahrrädern können entscheidend für die Zuordnung im Rahmen der Sachfahndung sein. Auch bei anderen Straftaten wie Einbruch oder Hehlerei sind Individualnummern oft das einzige Mittel, um gestohlene Ware eindeutig einem Diebstahl zuzuordnen.

Die Polizei ruft deshalb alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, Wertsachen wie Handys, E-Bikes, Laptops, Kameras, aber auch Werkzeuge genau zu dokumentieren - inklusive Modellbezeichnung und Seriennummer. Auch Schmuck mit persönlichen Gravuren und Stempeln sowie Fotos dieser Gegenstände können der Polizei weiterhelfen. Im Falle eines Diebstahls sollten diese Angaben direkt bei der Anzeige mitgeteilt oder im Nachhinein nachgereicht werden. Nur wer seine Eigentumsdaten kennt, kann im Ernstfall dazu beitragen, dass Diebstähle aufgeklärt und gestohlene Gegenstände zurückgegeben werden können.

So finden Sie die Individualnummer Ihres Geräts:

- Handy: Die IMEI-Nummer steht meist auf der Originalverpackung oder kann über den Code *#06# im Display angezeigt werden. - Fahrrad/E-Bike: Die Rahmennummer ist in den Rahmen eingestanzt, oft am Tretlager oder unter dem Sattelrohr. - Laptop/Kamera: Seriennummer befindet sich meist auf der Unterseite oder im Akku-Fach. - Tipp: Fotografieren Sie Ihre Wertsachen samt Nummer und bewahren Sie die Bilder sicher auf. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell