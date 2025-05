POL-BO: Gefährliches Überholmanöver auf dem Ruhrdeich - Polizei sucht beteiligten Autofahrer und weitere Zeugen

Bochum (ots) - Ein neunjähriger Bochumer ist bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn am Mittwochnachmittag, 14. Mai, schwer verletzt worden. Gegen 16 Uhr fuhr ein Straßenbahnfahrer (32, aus Bochum) der Linie 305 auf der Wittener Straße in Bochum die Haltestelle "Dannenbaumstraße" an und beabsichtigte dort zu halten. Zeitgleich lief ein neunjähriger Bochumer ...

