Polizei Bochum

POL-BO: Quadfahrerin (50) bei Unfallflucht in Bochum-Eppendorf leicht verletzt - Polizei sucht beteiligten Fahrer eines schwarzen Range Rovers

Bochum (ots)

Am Mittwochmorgen, 14. Mai, ist eine 50-jährige Quadfahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nach einem beteiligten Autofahrer und Zeugen.

Gegen 8.55 Uhr war die 50-jährige Bochumerin mit ihrem Quad auf der Rathenaustraße in Fahrtrichtung Elsa-Brandström-Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Waldstraße kam ihr nach derzeitigem Stand in einer scharfen Kurve auf ihrer Fahrspur ein Pkw entgegen. Eigenen Angaben zufolge habe sie unverzüglich nach rechts ausweichen müssen, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei fiel die Bochumerin mit ihrem Quad auf die Seite. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Einen Rettungswagen benötigte die 50-Jährige nicht.

Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte und eine Unfallaufnahme zu kümmern. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich nach Zeugenangaben um einen schwarzen Range Rover mit Bochumer Kennzeichen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den gesuchten Pkw-Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell