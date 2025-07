POL-HA: Unfallflucht beim Rangieren - Polizei Hagen ermittelt

Hagen-Mitte (ots) - Polizeibeamte nahmen am Montagabend (30.06.2025) am Hauptbahnhof einen 25-jährigen Mann in Gewahrsam, der zum wiederholten Mal Passanten belästigte. Gegen 20 Uhr wurden die Beamten am Berliner Platz auf den 25-Jährigen aufmerksam gemacht. Der offenbar alkoholisierte Mann pöbelte Passanten an und verhielt sich aggressiv. Bei einer Überprüfung ...

mehr