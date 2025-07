POL-HA: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet Geld eines 57-Jährigen

Hagen-Altenhagen (ots) - In der Düppelstraße wurde ein 47-Jähriger gegenüber Polizisten so aggressiv, dass die Einsatzkräfte ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs, Widerstand und Bedrohung gegen den Mann einleiteten. Am Montag (30.06.2025) randalierte er gegen 21.40 Uhr in einer Wohnung und ließ sich nicht beruhigen. Als er in Gewahrsam genommen wurde, ...

