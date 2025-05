POL-HST: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der Bundesautobahn 20 - Zeugen gesucht

Stralsund (ots) - Seit dem gestrigen Donnerstag, dem 15. Mai 2025, gegen 11:00 Uhr, wird ein Schwimmer am Strand von Prerow auf dem Darß vermisst. Augenscheinlich geriet er in der Ostsee in Not. Ein sofortiger Rettungseinsatz, an dem die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), die Feuerwehr, ein Hubschrauber sowie Taucher beteiligt waren, musste auf Grund des Wetters abgebrochen werden. Die Suche wird heute fortgesetzt. Nach aktuellen Erkenntnissen ...

mehr