POL-HST: Polizei warnt vor Betrugsmasche mit Fernzugriffssoftware - fast 80.000 Euro weg

Samtens (ots) - Am gestrigen Mittwoch (07.05.2025) wurde der Polizei ein Einbruch in eine Firma in der Muhlitzer Straße in Samtens gemeldet. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen haben sich ein oder mehrere unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 16:30 Uhr und Mittwoch, 06:00 Uhr gewaltsam Zutritt in das Gebäude verschafft. Die Höhe des Stehlgutes ist aktuell noch unbekannt, der entstandene Schaden beläuft ...

mehr