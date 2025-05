Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Straßenverkehrsgefährdung III

Herxheim (ots)

Am 11.05.2025 befuhr gegen 17:30 Uhr eine 57-Jährige Toyota-Fahrerin die Niederhohlstraße in Herxheim. Hierbei touchierte sie einen geparkten PKW Opel. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Die 57-Jährige konnte an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. An ihrem PKW befanden sich korrespondierende Unfallschäden. Bei Ihr konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 2 Promille. Daher wurde ihr auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Verkehrsunfallflucht verantworten müssen. Vor Ort mischte sich zudem der 45-Jährige Freund der Unfallverursacherin in die Situation ein. Er beleidigte die eingesetzten Beamten auf unflätige Weise und bedrohte diese. Auch er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

