Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer wird in Gewahrsam genommen und tritt nach Polizisten

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Düppelstraße wurde ein 47-Jähriger gegenüber Polizisten so aggressiv, dass die Einsatzkräfte ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs, Widerstand und Bedrohung gegen den Mann einleiteten. Am Montag (30.06.2025) randalierte er gegen 21.40 Uhr in einer Wohnung und ließ sich nicht beruhigen. Als er in Gewahrsam genommen wurde, trat er während der Fahrt nach einer Polizistin, beleidigte die Einsatzkräfte vulgär und bedrohte sie. Bei der Ankunft am Gewahrsam sperrte er sich, als er aussteigen sollte, trat erneut um sich und traf dabei einen Beamten im Bereich des Oberkörpers. Der Hagener hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von 3,5 Promille. Bei dem Einsatz blieben alle eingesetzten Polizisten unverletzt und dienstfähig. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell