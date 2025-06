Polizei Hagen

POL-HA: 18-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss mit VW in den Straßengraben

Hagen-Haspe (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung eilte am Sonntag (29.06.2025) gegen 0.20 Uhr zu einem Einsatz in der Straße Im Kettelbach. Ein 18-Jähriger fuhr mit einem VW in den Graben - glücklicherweise wurden weder der Hagener noch zwei weitere Insassen verletzt. Die Polizisten befragten den 18-Jährigen zum Unfallhergang. Er gab an, mit seinen Freunden durch den Wald gefahren zu sein. Er war in Fahrtrichtung Voerder Straße unterwegs und geriet im Bereich der Kurve ins Schleudern. Dadurch stieß er mit einem Zaun zusammen und fuhr in den Graben. Ein Zeuge konnte sehen, wie die jungen Männer Bierflaschen an den Straßenrand legten, nachdem sie den VW verlassen hatten. An dem Auto waren keine Kennzeichen angebracht, diese konnten auch nicht im Bereich der Unfallstelle gefunden werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Hagener 1,3 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben und erhielt eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge des Alkoholgenusses. Der Bruder des 18-Jährigen erschien nach dem Unfall vor Ort und versetzte den VW. (arn)

