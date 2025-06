Polizei Hagen

POL-HA: Körperliche Auseinandersetzung am Boeler Markt - Mann setzt Schlagstock ein

Hagen-Boele (ots)

Am Samstagabend (28.06.2025) lösten zwei alkoholisierte Männer einen Polizeieinsatz aus, als sie aufeinander einschlugen. Einer von ihnen setzte einen Schlagstock ein.

Zwei Männer im Alter von 36 und 50 Jahren hielten sich gegen 19.45 Uhr am Boeler Markt auf und gerieten in Streit, der sich zu einem Handgemenge weiterentwickelte. Die beiden Männer schlugen aufeinander ein, dabei benutzte der 50-Jährige auch einen Schlagstock. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellten sie leichte Verletzungen im Bereich seines Kopfes fest. Er gab an, gestolpert und gestürzt zu sein. Die Verletzungen des 50-Jährigen wurden von alarmierten Rettungskräften behandelt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Der 36-Jährige verblieb unverletzt. Die Beamten stellten den Schlagstock sicher und leiteten ein Verfahren ein. (rst)

