POL-HA: 18-Jähriger stürzt aus Autofenster und verletzt sich leicht

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Samstag (28.06.2026) stürzte ein 18-Jähriger in der Straße Am Ringofen auf einem Parkplatz aus dem Fenster eines fahrenden Autos. Polizisten und Rettungskräften erzählte er zunächst, dass er zu Fuß gestürzt sei. Erst nach mehrfacher Nachfrage und Belehrung durch die Einsatzkräfte gab er dann zu, dass er sich gegen 23.30 Uhr als Mitfahrer in einem Auto befand und aus dem Fenster fiel, als er sich aus diesem herauslehnte. Er könne jedoch keine Angaben über ein Fahrzeug oder den Fahrer machen, da er von fremden Personen mitgenommen worden sei.

Mehrere Verwandte des Mannes, die sich auf dem Parkplatz befanden, berichteten den Beamten, den Vorfall nicht beobachtet und den Verletzten erst später gefunden zu haben. Vor Ort trafen die Polizisten auch einen 18-Jährigen mit einem Opel an. Derzeit wird ermittelt, ob er der Fahrer des Autos ist, aus dem der 18-Jährige stürzte. (arn)

