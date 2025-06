Polizei Hagen

POL-HA: 61-jähriger Fahrradfahrer verunfallt mit 2,9 Promille

Hagen-Haspe (ots)

In Haspe verunfallte am Samstag (28.06.2025) ein 61 Jahre alter Fahrradfahrer, der mit 2,9 Promille unterwegs gewesen war. Der Mann fuhr mit seinem Mountainbike um etwa 14.30 Uhr auf der Voerder Straße in Richtung Haspe Zentrum und touchierte auf Höhe der Hausnummer 91 einen 3er BMW, der am Fahrbahnrand geparkt worden war. Daraufhin stürzte der Mann zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte behandelten den Mann und führten einen Alkoholtest durch, der ein Ergebnis von 2,9 Promille nachwies. Zudem waren Polizeibeamte eingesetzt, die eine Strafanzeige fertigten. (rst)

