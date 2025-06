Polizei Hagen

POL-HA: Junge Frau beim Einkaufsbummel in Hagen bestohlen

Hagen (ots)

Am 27.06.2025 wurde um 19:50 Uhr eine 21-jährige Besucherin der Innenstadt von Hagen Opfer eines Taschendiebstahls.

Die 21-jährige besuchte den Hagener Stadtteil Mittelstadt, um bei einem Modeunternehmen in der Friedrich-Ebert-Straße einzukaufen. Im Rahmen dieses Einkaufs bemerkte sie plötzlich das Fehlen ihrer Geldbörse. Diese war aus ihrer Handtasche entwendet worden, welche sie über ihrer Schulter trug. Die junge Frau beklagt den Diebstahl Bargeld, Zahlungskarten sowie weiteren persönlichen Dokumenten.

Die Polizei Hagen bitte hier um Unterstützung. Um sich vor Taschendiebstählen zu schützen, ist es wichtig, Wertsachen eng am Körper zu tragen, am besten in verschlossenen Innentaschen. Vermeiden Sie es, Geldbörsen, Wertsachen und Handys in Außentaschen zu verstauen. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper oder vor dem Bauch. Seien Sie aufmerksam und vermeiden Sie Ablenkungen, insbesondere in Menschenmengen oder bei unerwarteten Kontakten.

Sollten Sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden sein, so informieren Sie bitte unbedingt die Polizei. Erstatten Sie eine Anzeige, um den Diebstahl zu melden, eventuell gestohlene Karten zu sperren sowie die Ermittlungen zu ermöglichen.

Für weitere Fragen oder Tipps: Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz, Telefon 02331/986-3650 oder E-Mail KK_KPO.hagen@polizei.nrw.de. (rd)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell